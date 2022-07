Ora si che c’è la svolta: accordo vicino per Sanchez

Sanchez ed un club europeo sono ad un passo dal trovare l’accordo. Le due parti sono ora più vicine che mai e nel frattempo l’Inter osserva

Reduce dall’aver disputato la sua terza stagione consecutiva in nerazzurro, Alexis Sanchez e l’Inter, sono ormai arrivati a tutti gli effetti di fronte ad un bivio, al punto che, durante questa sessione di calciomercato estiva, il cileno, farà con ogni probabilità le valigie e si recherà dritto verso una nuova destinazione.

Nonostante le 39 presenze stagionali – condite tra l’altro da addirittura 9 gol e ben 5 assist – ed una più che discreta stagione appena disputata, una volta dopo aver preso atto dell’età avanzata – e quindi anche di qualche infortunio di troppo avuto durante questi ultimi anni – la dirigenza dell’Inter ed il calciatore, sono da tempo a colloquio per far sì che Alexis Sanchez possa arrivare ad ottenere quanto prima la propria buonuscita. Nel frattempo quindi – oltre alle passate voci di mercato che lo vedevano abbastanza vicino dapprima al Flamengo ed in seguito al Siviglia– ecco che rispunta nuovamente fuori l’ipotesi riguardante l’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Inter, accordo vicino tra Sanchez e l’Olympique Marsiglia: la situazione

Secondo ‘La Provence’, l’Olympique Marsiglia e Sanchez, sarebbero vicini a trovare un accordo. Da qui infatti – sempre stando a quanto fatto presente dalla seguente testata giornalistica francese – il cileno starebbe seriamente prendendo in considerazione l’offerta da parte del club militante in Ligue 1. In tal senso quindi, tutto ciò che occorre ora, non è altro che la rescissione consensuale tra l’Inter ed il ‘Niño Maravilla’, la quale permetterebbe allo stesso classe ’88 di disputare la prossima edizione di Champions League con indosso la casacca biancoazzurra.