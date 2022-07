Accordo siglato: sarà UFFICIALE entro questo fine settimana

A breve sarà ufficiale l’accordo tra entrambe le parti. L’Inter non aspetta altro e non vede l’ora che incominci la nuova Serie A Tim in formato 2022-23

Dopo aver affrontato già ben tre compagini durante questa pre-season, l’Inter di Simone Inzaghi, mette ora solo ed esclusivamente l’inizio di questo nuovo campionato.

Difatti, i recenti test disputati – dapprima – contro il Lugano ed il Monaco ed in seguito contro il Lens, sono serviti al tecnico piacentino per capire a che punto fosse la condizione atletica dei suoi calciatori. Da qui, mancano ora soli 16 giorni all’inizio di questa nuova Serie A Tim in formato 2022-23. Nonostante questo però, per Marotta e soci è tempo di monitorare qualsiasi altra situazione che insorge al difuori del campo ed è proprio per questo che l’Inter – grazie anche e soprattutto all’aiuto della propria dirigenza – è riuscita a siglare un nuovo contratto.

Inter, accordo raggiunto con la Nike: i nerazzurri incasseranno ben 25 milioni di euro a stagione

Tutto fatto tra Inter e Nike per il proprio prolungamento di contratto. Stando infatti a quanto riportato in mattinata da ‘Tuttosport’, i nerazzurri sono riusciti a trovare l’accordo con quest’ultimo importante brand europeo e così facendo insomma, andranno a percepire ben 25 milioni di euro a stagione. Un percorso che ambedue le parti hanno intrapreso tanti e tanti anni fa (non a caso quando ancora a capo della ‘Beneamata’ c’era l’ex e ormai storico presidente Massimo Moratti). Si attende soltanto l’ufficialità, la quale, dovrebbe arrivare proprio durante questo weekend.