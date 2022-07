Chelsea tornato all’assalto: l’offerta per strapparlo all’Inter

By

Ripartono i colloqui tra Inter e Chelsea dopo l’operazione Lukaku. Ora sono i ‘Blues’ che tentano di prendere un giocatore nerazzurro

Nuovo possibile affare tra Chelsea e Inter dopo quello, clamoroso, che ha riportato Lukaku in nerazzurro con la formula del prestito oneroso intorno ai 12 milioni bonus inclusi. Stavolta, però, l’acquirente sarebbe il club inglese. E non parliamo di Skriniar, al quale i londinesi restano comunque interessati, specie ora che Kounde è andato al Barcellona.

Lo slovacco piace a Tuchel, lo stesso si può dire di Cesare Casadei, fiore all’occhiello della Primavera interista. Secondo ‘Sky Sport’ i ‘Blues’ sono tornati alla carica per la talentuosa mezz’ala che una decina di giorni fa l’Inter ha provato a piazzare al Torino nell’ambito dell’operazione Bremer poi non andata in porto. Ora invece ecco rispuntare la pista che porta dritto a Londra, alla società da poco acquistata da Todd Boehly.

Calciomercato Inter, Casadei al Chelsea senza ‘ricompra’

Per l’emittente satellitare il Chelsea ha fatto un’offerta per il classe 2003 cda 7-8 milioni di euro. L’Inter vuole l’inserimento di un diritto di riacquisto a una cifra prestabilita, ma questa clausola è impossibile che venga accettata dai londinesi. L’operazione ha dunque possibilità di andare in porto solo a titolo definitivo senza alcun diritto di riacquisto. L’Inter potrebbe dirsi disponibile a chiudere il tutto sui 15 milioni.