Colpo in saldo a metà prezzo: in offerta all’Inter

Caccia aperta ed eventuali occasioni per l’Inter, soprattutto a centrocampo qualora dovesse uscire un elemento come Roberto Gagliardini. Idea dalla Francia

La rosa dell’Inter si è andata via via completando già nella prima fase del calciomercato estivo, con colpi importanti in quasi ogni zona del campo. Andrà ancora capito cosa accadrà con Skriniar e Dumfries ma al netto di tutto i nerazzurri restano focalizzato soprattutto sulle cessioni di calciatori in esubero. Dallo sfoltimento dell’attacco ai punti interrogativi che aleggiano anche su Roberto Gagliardini, in scadenza a giugno 2023 e di certo non centralissimo nelle strategie di Inzaghi.

Proprio per la mediana Marotta e soci potrebbero guardarsi intorno, con un centrocampista di calibro europeo, che arrivato al capolinea della sua avventura col Lione, potrebbe anche rivelarsi una bella occasione da provare a cavalcare.

Calciomercato Inter, Aouar può essere un’occasione: futuro legato anche a Gagliardini

Il giocatore che a centrocampo potrebbe risultare intrigante per i nerazzurri è Houssem Aouar, centrocampista transalpino del Lione che non cambia idea, e sembra avere tutte le intenzioni di lasciare l’OL col quale è in scadenza nel 2023.

Alcuni intermediari potrebbero anche offrirlo nuovamente all’Inter, in ottica cessione proprio di Gagliardini al Monza. Si tratta di un centrocampista di qualità ed inserimento, capace di abbinare gol ed assist che negli anni scorsi è stato accostato a diversi top club europei anche a cifre molto importanti. Il prezzo ora è sceso sui 20 milioni di euro, praticamente la metà di quello che chiedevano fino ad un annetto fa i francesi. Ad un anno dalla scadenza naturale dell’accordo Aouar sarebbe una chance in saldo.