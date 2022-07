Salta Inter-Lione: l’addio è a un passo

Nonostante la pista Inter-Lione sia ormai tramontata del tutto, un nerazzurro si accinge ora a dover dire comunque addio

Dopo aver ormai intrapreso questo loro nuovo cammino dall’ormai scorso 6 luglio, l’Inter di Simone Inzaghi, mette ora solo ed esclusivamente nel proprio mirino gli ultimi impegni di questa pre-season, in modo tale da potersi concentrare poi una volta per tutte sulla prima giornata di campionato contro il Lecce.

Difatti, dopo aver ormai già affrontato alcune compagini come quelle di: Lugano, Monaco e Lens, i nerazzurri, faranno tappa questa sera in quel di Cesena, proprio per poter affrontare i rivali dell’Olympique Lione. Un match che quindi, potrebbe da lì lanciare nuovi ed ulteriori segnali – incoraggianti o meno che siano – al tecnico piacentino prim’ancor che inizi questa nuova Serie A Tim in formato 2022-23. Nel frattempo però, l’Inter resta comunque sempre attiva – e con l’occhio vigile – sul mercato ed è proprio per questo preciso motivo che possiamo dire che l’addio di Alexis Sanchez è ormai cosa fatta.

Calciomercato Inter, niente Olympique Lione per Sanchez: il cileno dirà a breve addio tramite la buonuscita

Nonostante la pista riguardante l’Olympique Lione sia ormai tramontata del tutto, per Alexis Sanchez, è comunque tempo di intraprendere una nuova avventura. Da qui infatti, stando anche a quanto riportato in mattinata da ‘Il Corriere dello Sport’, il cileno – durante la prossima settimana – potrebbe arrivare a trovare l’accordo definitivo in merito alla sua buonuscita; la quale sarebbe di circa 8 milioni di euro (tra stipendi che risalgono all’annata del 2020-21 e incentivo all’esodo). Da lì poi – dopo aver quindi risolto gli ultimi dettagli con l’Inter – il classe ’88 dovrebbe arrivare ad accettare l’ultima offerta fatta trapelare da parte dell’Olympique Marsiglia (e di conseguenza trasferirsi lì). Attesi quindi nuovi ed importanti sviluppi.