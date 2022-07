Semplici: “Per la lotta Scudetto la più forte è sempre l’Inter, nonostante il secondo posto”

Inter, il tecnico Leonardo Semplici ha dato il suo parere sulle favorite per lo Scudetto e ha messo la squadra di Simone Inzaghi in pole

L’allenatore Leonardo Semplici, dopo la sua bella esperienza con la Spal e l’avventura a Cagliari nello scorso campionato durata solo tre giornate, è ancora in attesa di trovare una nuova panchina. Il tecnico è stato intervistato da Vikonos Web Radio/Tv, che gli ha chiesto un parere sulla situazione delle squadre della nostra serie A e nello specifico sulle possibili favorite per lo Scudetto, anche se manca ancora un mese al termine del calciomercato e le gerarchie e i pronostici possono ancora avere delle variazioni.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Ad un mese dalla chiusura del mercato, la più forte è sempre l’Inter, nonostante il secondo posto, il ritorno di Lukaku la rende favorita”.

Poi ha dato un’opinione anche sulle altre pretendenti al titolo e ha spiegato: “Il Milan campione sta allestendo una buona squadra, la Juve si è mossa bene e Dybala è stato un grande acquisto per la Roma, che diventa una seria pretendente alla Champions League. Il Napoli forse sulla carta sembra più indietro, ma conosco Spalletti e Giuntoli, la squadra sarà certamente competitiva“.

In ogni caso, come dicevamo, è presto per dare un giudizio sul reale valore delle squadre di serie A mancando ancora un mese alla fine del mercato e spesso gli ultimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per un acquisto inaspettato di una big, che potrebbe cambiare completamenti tutti i pronostici. Sicuramente le parole dell’ex allenatore di Spal e Cagliari faranno piacere ai tifosi nerazzurri, ancora piuttosto preoccupati in vista della prossima stagione che inizierà tra due settimane.