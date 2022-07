Inzaghi: “Ho visto il giusto spirito”. Poi ‘messaggio’ ai tifosi

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo la sfida Inter-Lione andata in scena a Cesena e terminata col risultato di 2-2

“La squadra è stata bene in campo e ho avuto delle ottime risposte, con tante occasioni anche nel primo tempo”. Inzaghi si mostra soddisfatto per la prestazione della sua Inter nell’amichevole col Lione finita col punteggio di 2-2.

“La condizione sta crescendo e ho visto il giusto spirito – ha sottolineato il tecnico nerazzurro a ‘Inter Tv’ – I ragazzi sono stati squadra e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che stiamo provando in allenamento. Entusiasmo tifosi? Già in queste amichevoli si è sentita la passione degli interisti, quella passione che ci ha accompagnato anche in tutta la scorsa stagione. Stiamo lavorando duramente per cercare di dare loro delle soddisfazioni“.