Interlive | Sanchez-Marsiglia: ecco come stanno le cose

Oggi non c’è stato l’atteso incontro in sede tra Sanchez, il suo agente e l’Inter per portare a termine la risoluzione del contratto con buonuscita

Non c’è stato oggi l’atteso incontro tra Fernando Felicevich, l’agente di Alexis Sanchez, lo stesso attaccante cileno (oggi regolarmente ad Appiano ad allenarsi) e l’Inter per la definizione della risoluzione contrattuale con buonuscita da circa 8 milioni lordi.

Il decisivo vertice in sede potrebbe avvenire tra domani e giovedì.

Nel frattempo Felicevich è al lavoro col Marsiglia per cercare un accordo contrattuale. Ieri in verita si è parlato di intesa già raggiunta, tuttavia secondo le informazioni raccolte da Interlive.it una stretta di mano tra le parti non è arrivata perché manca ancora un accordo economico. Accordo che probabilmente giungerà ma che ad oggi, ci è stato assicurato, non è stato trovato. E forse è per questo motivo che è saltato l’atteso incontro in viale della Liberazione tra Sanchez e l’Inter. La strada del divorzio è comunque tracciata.