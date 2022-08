Inter-Villareal ad un passo: ecco l’osservato speciale dei nerazzurri

Nella giornata di domani si disputerà Inter-Villareal. In campo ci sarà anche l’osservato speciale dei nerazzurri

Dopo aver affrontato già ben quattro compagini durante questa pre-season, l’Inter di Simone Inzaghi, mette ora nel mirino solo ed esclusivamente l’inizio di questo nuovo campionato.

Difatti, i recenti test disputati – dapprima – con: Lugano, Monaco e Lens – ed in seguito contro l’Olympique Lione, hanno permesso al tecnico piacentino di capire a che punto fosse la condizione atletica dei propri giocatori. Da qui, mancano ora soli otto giorni all’inizio di questa nuova Serie A Tim in formato 2022-23. Nonostante questo però, per Marotta e soci, è tempo di continuare a monitorare qualsiasi altra circostanza che incorre al didentro del campo ed è proprio questo, che nel match di domani – in programma contro il Villareal – ci sarà un osservato speciale per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono Pedraza nel mirino: l’esterno è atteso nel match di domani contro il Villareal

Stando infatti a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, l’Inter – dopo aver preso atto delle difficoltà iniziali avvertite da Robin Gosens – avrebbe messo nel mirino Alfonso Pedraza per la fascia sinistra. Il giocatore – oltre ad aver suscitato molto interesse in alcuni club italiani – è reduce dall’aver raccolto ben 4 gol e addirittura 7 assist durante la passata stagione. Da qui quindi – oltre a dover far presente che il classe ’96 ha un contratto che lo vede legato al Villareal sino al prossimo 2026 – i nerazzurri avranno la possibilità di vederlo in azione proprio nel match di domani contro la squadra spagnola; in programma alle ore 20:30 in quel di Pescara.