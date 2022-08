Stadio Meazza: corretto il precedente progetto come da richiesta del Comune di Milano

Inter, nuova documentazione presentata al Comune di Milano con le modifiche richieste per il nuovo stadio di San Siro

Ci sono degli importanti aggiornamenti, per quanto riguarda il progetto nuovo stadio di San Siro. Come ha spiegato il ‘Corriere della Sera’, le due società calcistiche milanesi avrebbero presentato al Comune di Milano un nuovo incartamento, che verrà esaminato e controllato in questo mese. Come ha informato il quotidiano milanese, la ‘documentazione preliminare’ che riguarda questo nuovo progetto per l’impianto di Inter e Milan, sarà studiata molto attentamente e poi verranno date le risposte e le eventuali ulteriori modifiche.

La nuova proposta è strutturata in 130 pagine, in cui sono state inserite le correzioni richieste dal Comune di Milano che le studierà molto attentamente nelle prossime settimane analizzando ogni dettaglio, nella speranza che la questione possa concludersi in maniera positiva, per poter poi essere finalmente pronti per il dibattito pubblico conclusivo previsto per il mese di settembre. E’ risaputo che i due club vorrebbero riuscire a terminare i lavori per la stagione 2027/28, ma per riuscirci l’inizio delle operazioni dovrebbero partire entro la primavera/estate del 2023.