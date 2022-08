Infortunio Brozovic: l’esito UFFICIALE degli esami

Come sta Marcelo Brozovic e cosa dicono gli esami strumentali a proposito del suo infortunio. Le condizioni del centrocampista nerazzurro

In queste ultime ore, Marcelo Brozovic ha dovuto sottoporsi ad alcuni esami strumentali per via del suo infortunio accusato durante i giorni scorsi. Ecco cosa filtra attualmente in casa Inter a proposito delle sue condizioni.

Il centrocampista nerazzurro, si è sottoposto – nel pomeriggio – ad accertamenti strumentali che ne hanno evidenziato un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Così facendo insomma, Marcelo Brozovic lavorerà a parte per tre giorni e salterà da lì il test di mercoledì contro il #SantAngelo. Nel frattempo, il croato resta anche in dubbio per l’esordio contro il Lecce; in programma il prossimo 13 agosto alle ore 20:45. In tal senso, toccherà quindi a Kristjan Asllani vestire nuovamente i panni del vice Brozovic.

Lecce-Inter, Asllani scalda già i motori: toccherà a lui da punto e accapo sostituire Brozovic

Dopo aver preso anticipatamente le redini del vice Brozovic già durante la gara amichevole con il Villareal – disputatasi lo scorso sabato a Pescara e terminata poi 4-2 in favore degli spagnoli – Kristjan Asllani, si candida nuovamente ad una maglia da titolare per questo inizio di campionato. Non a caso, il tecnico Simone Inzaghi, dopo aver preso atto dell’affaticamento accusato in allenamento dal centrocampista croato, ha deciso di non rischiare minimamente lo stesso classe ’92 e così facendo, ha poi quindi deciso di ‘gettare nella mischia’ l’ormai ex centrocampista dell’Empoli. Salvo clamorosi colpi di scena dell’ ultim’ora, toccherà nuovamente al giovane talento albanese sostituire da punto e accapo il ‘maestro di cerimonie’.