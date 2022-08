Prima la Champions e poi il colpo dall’Inter: nuova idea regalo

In questa fase di stagione si lavora sia sul mercato che in campo con i campionati ormai alle porte. Ci sono però anche squadre impegnate nei preliminari delle coppe europee: regalo Champions dall’Inter per una squadra francese

Mentre l’Inter si prepara nel migliore dei modi per l’inizio ufficiale della prossima stagione calcistica col campionato di Serie A ormai alle porte, in Europea ci sono diversi altri top club impegnati con i preliminari delle competizioni continentali. C’è in particolare attesa e curiosità per conoscere il tabellone completo delle squadre che giocheranno la prossima Champions League.

In questi giorni si stanno infatti giocando i preliminari della massima competizione europea e il focus va posto in particolare sul Monaco, finito terzo nella scorsa Ligue 1 ed estremamente ambizioso. Il club monegasco punta ad arrivare alla fase a gironi per poi migliorare la propria rosa con i soldi freschi e l’appeal provenienti dalla Champions.

Calciomercato Inter, il Monaco attende la Champions poi un regalo: occhio a Calhanoglu o Correa

Il Monaco ha giocato e pareggiato per 1-1 la gara d’andata del turno preliminare contro il PSV con il ritorno che è previsto per stasera. In caso di qualificazione alla fase a gironi arriverebbero nelle casse del club del Principato di Monaco soldi freschi da investire per un altro regalo di mercato.

In questo quadro e solo questo punto potrebbe subentrare l’Inter con un paio di elementi presenti nella rosa di Inzaghi che farebbero gola ai monegaschi. Il Monaco infatti potrebbe puntare Hakan Calhanoglu, arrivato a costo zero e la cui cessione sarebbe una plusvalenza totale e completa. In secondo piano anche Correa, che all’Inter non ha brillato e che potrebbe servire al Monaco per migliorare la batteria di fantasisti in attacco. Ipotesi comunque remote e legate prima di tutto all’accesso Champions dei francesi.