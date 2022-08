ESCLUSIVO | Inter, nuovi contatti per il colpo in Uruguay

By

L’Inter non molla la presa sul talento uruguagio. L’obiettivo è portarlo a Milano inserendolo nella Primavera allenata da Chivu

Come raccolto in esclusiva da Interlive.it, negli ultimi giorni l’Inter ha avuto nuovi contatti con Marcelo Simonian (il suo agente) e soci per il talento uruguagio che nei piani societari andrebbe a rinforzare la Primavera attualmente allenata da Chivu.

Parliamo del diciassettenne Alan Matturro, promessa del Defensor su cui il club di viale della Liberazione punta molto in ottica futura. Classe 2004 mancino e alto quasi un metro e novanta, Matturro è uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano.

Il ragazzo è già nel giro della Nazionale Under 20 e di quella maggiore. Naturalmente è nel mirino di tanti altri club europei, ma l’Inter conta di far leva sugli eccellenti rapporti con i suoi rappresentanti per battere la concorrenza.