Garella: il portiere della favola del Verona e del Napoli di Maradona se ne è andato

Inter, lutto nel mondo del calcio se ne è andato a 67 anni il portiere dei Verona e del Napoli campioni d’Italia negli anni 80.

E’ stato il portiere prima della bella favola del Verona, che vinse lo scudetto con Osvaldo Bagnoli nel campionato italiano 1984/85 e poi fece il bis nel Napoli di Diego Armando Maradona nella stagione 1986/87. Nel club scaligero giocò per 4 stagioni dal 1981 al 1985, per poi passare ai partenopei con i quali disputò tre stagioni dal 1985 al 1988 sostituito da Giuliano Giuliani. Nel suo curriculum ci sono anche Sampdoria, Udinese e Lazio per poi concludere la sua carriera con l’Avellino nella stagione 1990/91 in serie B.

Il portierone, famoso per i suoi interventi di piede e le parate spesso non stilisticamente perfette ma utilissime, è venuto a mancare oggi a Verona a soli 67 anni. Il decesso è avvenuto per problemi cardiaci a causa dei postumi di un intervento chirurgico. Per i nostalgici del calcio degli anni 70-80 quello fatto di panini allo stadio due o tre ore prima della partita e di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ ascoltato con trepidazione alla radio, è un altro tassello della memoria che se ne va per lasciare solo la nostalgia.