Ausilio anticipa tutti: blitz per il colpo a destra

L’Inter attraverso la sua dirigenza continua a guardarsi intorno a caccia di possibili calciatori da inserire sia per il presente che per il futuro. Un vecchio pallino nella mente di Ausilio

In casa Inter continuano ad aleggiare dubbi sul futuro di un paio di titolari che eventualmente potrebbero essere sacrificati all’altare dei conti ma solo a fronte di una forte proposta. Uno di questi è Denzel Dumfries, esterno destro arrivato un anno fa dal PSV come erede di Hakimi ed entrato ben presto nel cuore dei tifosi e al centro del progetto tecnico di Inzaghi. Senza una proposta monstre l’olandese non si muove ma in compenso Marotta, Ausilio e soci non hanno alcuna intenzione di farsi trovare eventualmente impreparati.

Al di là del neo acquisto Raoul Bellanova, che andrà comunque aspettato e lasciato crescere in pace, l’Inter per il futuro ha un’altra pista per la corsia di destra che resta piuttosto calda. Si tratta di Wilfred Singo, classe 2000 di proprietà del Torino che è reduce da un’altra ottima annata.

Calciomercato Inter, Ausilio prova ad anticipare tutti per Singo: le cifre per l’esterno destro

Forza fisica straripante, grande velocità, progressione e cambio di passo oltre ad una discreta propensione ad andare a chiudere l’azione sono solo alcune delle potenzialità di Singo, che piace da tempo e che potrebbe anche tornare in auge. Nel caso specifico Piero Ausilio può anticipare tutti trovando l’accordo con l’agente per un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro netti più bonus a stagione.

Un affare questo per Singo che eventualmente andrebbe esplorato in particolare nell’ottica di una possibile partenza di Dumfries, con Ausilio che può sfruttare l’eventuale accordo anche in futuro a meno di una cessione altrove dello stesso esterno destro ivoriano. Il nativo di Odienne inizia intanto un’altra stagione al Torino dove ha già mostrato una crescita importante soprattutto con Juric. 35 presenze con 3 reti e 4 assist nell’ultima Serie A il giovane colosso di 190 cm.