Lecce-Inter, Dumfries: “È stato importante far gol negli ultimi minuti”

Lecce-Inter, il martch-winner della prima gara di campionato Denzel Dumfries ha dato il suo parere sull’incontro

E’ stato l’autore del gol che ha regalato tre punti pesanti all’Inter, ed evitato una settimana problematica a Simone Inzaghi qualora non fosse arrivata la vittoria, nonostante una gara dominata contro il neo promosso Lecce. Il calciatore olandese Denzel Dumfries è rimasto inizialmente in panchina, ma come è entrato in campo ha cercato subito di dare una mano alla squadra, fino al gol all’ultimo secondo che è stato festeggiato con i compagni. Il calciatore, si è presentato ai microfoni di Intertv al termine della partita e ha voluto dare il suo parere su questa importante risultato.

Queste le sue dichiarazioni: “Una vittoria davvero importante, abbiamo lottato duro e siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. Ora è importante continuare così”.

Gli hanno chiesto quali sono le sue impressioni dopo la prima partita stagionale e lui ha spiegato: “È stato importante far gol negli ultimi minuti. Siamo partiti bene, poi siamo andati un po’ in difficoltà“.

Gli hanno fatto notare che domenica prossima ci sarà l’esordio al Meazza contro lo Spezia e quindi bisogna già voltare pagina e pensare alla squadra ligure e lui laconico ha risposto: “Certamente“.