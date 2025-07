Marotta fa a pezzi la Juve, arriva l’annuncio: “Accordo con Vlahovic”

Quel contratto in scadenza nel 2026 è diventato un fardello: per la Juve, l’idea migliore è la resa

Un giovane e promettente attaccante, pagato a peso d’oro e accolto alla corte bianconera come il campione del presente e del futuro, è oggi un peso imbarazzante e poco gestibile per la Juve. Entrato a 70 milioni di euro, dopo aver deluso sotto quasi tutti i punti di vista, potrebbe ora uscire a zero. Con lo zampino di Marotta?

12 milioni netti l’anno, una cifra che oggi la Juventus non può più permettersi. Soprattutto a fronte delle prestazioni mai pianamente convincenti dell’ex Fiorentina. Una spesa del genere potrebbe aver senso per un trascinatore, per un bomber costante e funzionale… non per un attaccante che indispettisce i tifosi con i suoi errori sottoporta e il suo atteggiamento sempre riluttante od offeso.

La dirigenza bianconera vuole disfarsene. Si è per questo parlato di un’uscita a prezzo di saldo e poi persino di una rescissione. Qualcuno ha ipotizzato la strategia di un rinnovo ponte con prestito, sul modello Osimhen in Turchia. Ma Dusan Vlahovic non rinnova e non parte. Qual è il suo gioco? Probabilmente, aspetta che il tempo faccia il suo corso. Punta quindi ad arrivare a fine stagione per poi liberarsi a zero.

Su X tanti tifosi juventini sono convinti che l’Inter, nello specifico il presidente Beppe Marotta, si stia già muovendo sottotraccia per Dusan Vlahovic. In ottica 2026, quindi a zero… E c’è chi parla addirittura di un accordo già arrangiato fra le parti.

Il patto segreto (di cui parlano però tutti) fra Marotta e Vlahovic

Anche la stampa nazionale non esclude una simile prospettiva. La Gazzetta dello Sport ha rivelato che l’agente del serbo avrebbe già avuto dei contatti sia con il Milan che con l’Inter, sempre in ottica 2026. A giudizio del quotidiano sportivo, però, il Milan, al momento, potrebbe essere la destinazione più probabile.

Intanto pare che l’ex Viola abbia già rifiutato la destinazione Al-Hilal, dopo che la squadra allenata da Inzaghi aveva mostrato interesse nei suoi confronti come alternativa a Osimhen.

Chissà cosa gli ha promesso l’inter se si libera a zero … — giudice giudicato (38 è maggiore di 19) (@cla_bono) July 5, 2025

E quindi ti farei fare la muffa in tribuna per un anno maledetto — Anima Fragile (@BellocchiMario) July 5, 2025

2 parole su Vlahovic: non lo insulto, ma mi ha deluso molto. Per me resta un grande talento, certe cose un giocatore non le fa se non ha i piedi buoni. Ha mancato di carattere e testa, dimostrando di non saper gestire la pressione, penso anche non sia stato utilizzato al meglio — Willy Signori (@willy_signori) July 7, 2025

C’è un patto ormai non tanto più segreto tra Marotta e Vlahovic.. 2026 — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) July 6, 2025

Pare che la Juve speri ancora in qualche offerta dalla Premier. Si potrebbe far sotto l’Aston Villa. E potrebbe anche tornare alla carica il Manchester United. In Inghilterra riconoscono le qualità del serbo come finalizzatore acquistabile con sconto. Anche a 20 milioni, o meno. Ma il serbo potrebbe rifiutare anche destinazioni del genere?

C’è anche Allegri

Possibile che dietro all’ostracismo di Vlahovic nei confronti della Juventus ci sia davvero l’Inter e di Marotta? Il serbo dovrebbe innanzitutto arrendersi a un anno ai margini della Juve e poi dovrebbe accettare di tagliarsi parzialmente l’ingaggio.

Bisogna poi capire anche quanto possa essere per lui più attrattivo il Milan, dove ora allena Allegri, suo antico mentore. Sembra che Max lo accoglierebbe volentieri. Ma anche in questo caso è improbabile che i rossoneri mettano mano al portafogli per pagare la Juve e che possano garantire alla punta un ingaggio da 12 milioni.

Per Marotta l’attesa è interessante. In questi giorni la Juventus potrebbe logorarsi e arrendersi all’idea di lasciar andar via il suo campioncino senza dote, pure subito.