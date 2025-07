Chivu cambia la carriera di Frattesi: posizione inedita

La carriera di Davide Frattesi potrebbe subire una svolta radicale nel prossimo futuro: Chivu può trovare una posizione inedita al centrocampista

L’Inter deve risolvere diverse grane in vista del prossimo calciomercato, con diversi calciatori in partenza e altri che potrebbero arrivare. Nel pomeriggio di oggi, c’è stato un vertice di più di due ore tra la dirigenza e Cristian Chivu, in cui si è pensato soprattutto alla costruzione della squadra per la prossima stagione e alle operazioni che potrebbero essere effettuate.

La comunione di intenti è importante, anzi fondamentale, per programmare il futuro. E chissà cosa avranno detto sul futuro di Davide Frattesi. La mezzala è al centro di voci piuttosto discordanti sul suo destino: si è parlato di un interesse forte da parte dell’Atletico Madrid, ma anche di diverse big italiane pronte a fare carte false pur di arrivare al centrocampista.

La mezzala italiana era stato protagonista di un mal di pancia di mercato a gennaio, sarebbe sicuramente partito se fosse rimasto Simone Inzaghi, ma ora con Cristian Chivu la musica potrebbe cambiare. Anche perché c’è una nuova collocazione tattica in vista per l’ex Sassuolo.

Il futuro di Frattesi e la posizione in campo con Chivu

Inzaghi ha scelto di schierare Frattesi come mezzala, la maggior parte delle volte a destra e con licenza di inserirsi. Con il tecnico di Piacenza, però, il centrocampista ha sempre denunciato alcuni problemi in impostazione, soprattutto quando doveva abbassarsi e iniziare l’azione.

Per questo, Chivu potrebbe decidere di sfruttare le sue maggiori qualità e oscurare i difetti con una mossa tattica molto importante – che probabilmente avremmo visto già al Mondiale per club se fosse riuscito a recuperare. Frattesi potrebbe alzare il suo raggio d’azione e giocare praticamente da finto trequartista nel 3-4-2-1.

In questo modo, demanderebbe la costruzione bassa ai due mediani e ai difensori, facendosi trovare tra le linee e oltre la linea avversaria, lì dove può fare la differenza e aumentare ulteriormente il suo bottino di gol. In questa nuova posizione, potrebbe anche essere molto utile nel portare il pressing sulla prima costruzione degli avversari, un fattore essenziale per le idee di Chivu. Tra pressione e riaggressione e movimenti senza palla, potrebbe diventare un calciatore decisivo.