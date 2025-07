Yann Sommer è al bivio della sua avventura all’Inter: il portiere può lasciare i nerazzurri, le ultime sul futuro degli estremi difensori

L’Inter sta programmando il suo futuro ed è chiaro anche rispetto a quanto sta accadendo negli ultimi minuti. Nella giornata di oggi Cristian Chivu ha visto Piero Ausilio, nel pomeriggio è anche arrivato in sede: sono incontri importanti tra allenatori e dirigenza per programmare il calciomercato e far sì che la Beneamata esca più forte dalla sessione estiva e pronta a ripartire dopo una finale di Champions League persa nel peggiore dei modi.

Un tema molto caldo per la Beneamata è quello relativo la porta. Infatti, negli ultimi giorni si parla parecchio di un possibile trasferimento di Yann Sommer in Turchia, in particolare al Galatasaray. Nel club giallorosso potrebbe seguire Hakan Calhanoglu, che da settimane ha manifestato la volontà di proseguire altrove la sua carriera, un ritorno a casa per cui serve un’offerta da 30-35 milioni di euro.

Non a caso, il portiere e il regista dell’Inter sono in vacanza insieme, segno del rapporto d’amicizia che li lega e che potrebbe portarli insieme anche nella loro prossima avventura.

Le ultime sull’addio di Sommer: la pista turca è seria

Secondo quanto risulta a Interlive.it, la pista turca è seria e concreta per il futuro di Sommer. Il calciatore ha aperto all’addio e anche i nerazzurri sono disposti a farlo partire, liberando così un ingaggio pesante a bilancio e pretendendo che comunque il suo cartellino venga pagato dal Galatasaray.

Certo, ora si deve passare dalle parole ai fatti, dato che finora la società turca ha solo mandato manifestazioni d’interesse ai diretti interessati e non ha ancora presentato alcuna offerta ufficiale all’Inter. La sensazione è che tutti i giorni prima del ritiro possano essere cruciali, ma i nerazzurri non potranno solo vendere.

Per quanto riguarda la porta, la volontà di dirigenza e allenatore è dare una sterzata e puntare forte su Josep Martinez. Dopo un primo anno di apprendistato, in cui comunque ha mostrato le sue qualità, lo spagnolo è pronto a diventare il titolare dell’Inter. Alle sue spalle, dovrebbe comunque arrivare un secondo affidabile.

Sono da escludere, invece, almeno per il momento, altri investimenti importanti tra i pali: piste come Carnesecchi o Donnarumma non sono fattibili, né in programma per l’estate.