“Non andrò mai alla Juve”: l’annuncio del calciatore lo avvicina all’Inter

Clamoroso assist ai nerazzurri, pronti ad aggiudicarsi il derby d’Italia sul mercato. Una promessa lo avvicina a Chivu e lo allontana da Tudor

Tante cose accomunano Inter e Juventus in vista della prossima stagione. A partire dal fatto che saranno le ultime due ad iniziare il ritiro precampionato, visto che erano impegnate negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, dove hanno fermato la loro corsa agli ottavi di finale rispettivamente contro il Fluminense e il Real Madrid. E poi c’è la questione mercato: sia Chivu che Tudor si aspettano rinforzi dalla campagna acquisti estiva.

Come spesso accade, non fosse altro che per il blasone dei due club, ci sono obiettivi comuni a nerazzurri e bianconeri. E così si innescano derby d’Italia sul calciomercato. Il discorso vale praticamente per ogni reparto: in difesa entrambi seguono sia Leoni del Parma che Lucumì del Bologna, a centrocampo gli occhi sono puntati principalmente su Ederson dell’Atalanta ma piace anche il giovane Elliott del Liverpool e per l’attacco sul taccuino di entrambi c’è il nome di Hojlund del Manchester United.

Calciomercato Inter, duello con la Juventus per Dodò: quella promessa a Barone…

Nel calcio mai dire mai, ma ci sono promesse che è difficile non mantenere. Come quella che, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere Fiorentino’, sarebbe stata fatta da Dodò al compianto Joe Barone: “Non andrò mai alla Juventus”. Il terzino destro brasiliano della Fiorentina è un altro di quei calciatori contesi dai due club più titolati in Italia ed è probabile che lasci la Toscana entro il prossimo 1 settembre.

L’Inter ha messo gli occhi su di lui in caso di cessione di Denzel Dumfries. Nell’ultimo rinnovo di contratto del nazionale olandese, fatto per evitare di perderlo a costo zero come successo con Skriniar, si è scoperto da poco che è stata inserita una clausola di rescissione relativamente bassa intorno ai 25 milioni di euro che fa gola a tanti top club europei come il Barcellona e il Manchester City.

E’ vero che in quel ruolo è già stato preso Luis Henrique, ma l’ex Marsiglia non sembra poter dare le stesse garanzie. La Juve, invece, sta cercando in ogni modo di cedere Weah in Premier League, tanto da essere arrivata allo scontro con il suo agente dopo il saltato trasferimento al Nottingham Forest. Per entrambe Dodò sembra la soluzione giusta, visto che non vuole rinnovare il contratto con i viola. Se dovesse mantenere la promessa, i nerazzurri sarebbero nettamente favoriti.