Skriniar: il Psg cerca altre alternative e spunta anche il difensore del Monaco

Inter, il Psg vedendosi impossibilitato ad acquistare Milan Skriniar al prezzo offerto cerca altre alternative

Buone notizie arrivano da Prime Video, tv che detiene i diritti della Ligue 1, riguardo l’interesse del Psg per Milan Skriniar. Il club transalpino, vedendo che non riesce ad acquistare il calciatore nerazzurro al prezzo da loro offerto, sta cercando delle valide alternative meno dispendiose o quasi.

Oltre ai già più volte accostati al club francese Mohamed Simakan e Wesley Fofana, sul personale blocco note del direttore sportivo Luis Campos si sarebbe aggiunto anche quello del centrale difensivo del Monaco Axel Disasi, già un suo pallino quando era ancora il direttore sportivo del Lille.

Naturalmente anche questo non è un obiettivo semplice, visto l’importanza del calciatore all’interno del club del Principato e visto che anche il collega di reparto Benoît Badiashile non è sicuro di restare, nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024. In ogni caso, tutti calciatori acquistabili a cifre inferiori ai circa 80 milioni di euro chiesti dal club milanese per il difensore slovacco.