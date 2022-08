Interlive | Casadei-Chelsea, ci siamo quasi: le ultime

Cesare Casadei sta per trasferirsi in Premier League, al Chelsea. L’affare coi londinesi è vicinissimo al traguardo

Trattativa conclusa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ è fatta per la cessione di Cesare Casadei. Il talento della Primavera dell’Inter si trasferirà a Londra, sponda Chelsea.

Come riporta il sito del quotidiano romano, il 19enne ravennate è stato venduto ai ‘Blues’ per 15 milioni di euro più bonus che possono far lievitare l’affare a un massimo di 20 milioni. In sostanza i londinesi soddisfano le richieste avanzate fin dall’inizio dal club di viale della Liberazione, che con le partenze di Pinamonti (al Sassuolo per 20 milioni) e dello stesso classe 2003 prova a ‘scongiurare’ la cessione di uno dei big.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, invece, l’accordo tra Inter e Chelsea ancora non c’è. Le parti, tuttavia, sono al lavoro e molto vicine a un’intesa definitiva. Insomma, a meno di sorprese Casadei sarà presto un giocatore dei ‘Blues’.