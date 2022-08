Soluzione last-minute: la Juventus può ‘fregare’ l’Inter

Operazione last-minute, la Juventus potrebbe fregare l’Inter e Simone Inzaghi. Ecco tutti i dettagli



La Juventus può rovinare i piani di mercato dell’Inter. Il tutto negli ultimi giorni di questa sessione estiva di calciomercato.

Parliamo di Francesco Acerbi che, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, non è più al centro del progetto della Lazio. La possibilità Inter è sempre valida, ma più per l’ottimo rapporto che esiste tra il giocatore e il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che non per la volontà della dirigenza che lo considera solo un opzione last minute, qualora non si dovesse chiudere la trattativa per Akanji obiettivo dichiarato della società meneghina.

Inoltre l’Inter avrebbe già l’accordo con il calciatore svizzero e questo potrebbe aiutare a convincere il club tedesco ad abbassare le pretese e magari a chiudere la trattativa, addirittura con un prestito secco con diritto di riscatto, previo rinnovo del suo contratto col Borussia Dortmund in scadenza nel 2023.

Calciomercato Inter, Acerbi last-minute

Tornando ad Acerbi, come riporta ‘Calciomercatoweb.it’ in questo momento sotto traccia sul difensore della Lazio ci potrebbe essere la Juventus qualora partisse Rugani, Verona e Sampdoria sono in pole sul calciatore. La squadra bianconera potrebbe decidere di affondare il colpo, anche per fare un piccolo dispetto agli eterni rivali, acquistando il giocatore che viene valutato 5 milioni di euro. Allegri starebbe valutando l’ipotesi di passare alla difesa a tre, anche per facilitare l’inserimento di Gleison Bremer molto più avvezzo a questo tipo di modulo. E magari dello stesso Acerbi…