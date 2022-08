UFFICIALE: Casadei saluta l’Inter, ecco il piano del Chelsea

Il giovane centrocampista è un nuovo calciatore alle dipendenze di Tuchel ma non partirà subito dalla Prima Squadra

Dopo innumerevoli indiscrezioni di mercato che riportavano Cesare Casadei vicino alla maglia granata del Torino nell’operazione Bremer, il giovane centrocampista protagonista dello scorso campionato di Primavera ha invece fatto fagotto e lasciato l’Inter e l’Italia.

Con una nota ufficiale sul proprio sito web, il club nerazzurro ha infatti ufficializzato il suo trasferimento al Chelsea per 15 milioni di euro più altri 5 di bonus. Stando a quanto riportato dall’ufficio stampa del club inglese, il calciatore sarebbe considerato uno dei profili più promettenti del calcio italiano degli ultimi anni per essersi distinto con onore non soltanto nel settore giovanile dell’ormai ex club ma anche con la maglia della Nazionale Under-19.

Casadei al Chelsea, Bath: “Partirà dall’Under-21”

In concomitanza con l’ufficialità del trasferimento, sono giunte le parole del responsabile del settore giovanile del Chelsea Neil Bath: “Seguivamo Cesare da tempo e siamo lieti che si sia accasato qui. Inizialmente partirà dall’Under-21 ma siamo certi che possa progredire in breve tempo per comporre la rosa senior nei prossimi anni”.