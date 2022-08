Interlive | Jurgens dall’Inter al Torino: i dettagli

Il centravanti estone della Primavera dell’Inter si aggregherà alla formazione granata a parametro zero, ecco i dettagli in esclusiva

Non può dirsi tra i protagonisti di spicco della passata stagione nella Primavera di Chivu, ma Oliver Jurgens ha attirato ugualmente le attenzioni del Torino.

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da interlive.it, il giovane centravanti classe 2003 non raggiungerà la Serie B come ipotizzato nei giorni scorsi ma si aggregherà al club granata grazie all’accordo raggiunto tra le parti per il trasferimento a parametro zero con percentuale sulla rivendita del suo cartellino in futuro. Pronto un contratto dalla durata triennale con ingaggio in crescendo.

Calciomercato, Jurgens estone predestinato

L’Estonia è una paese del nord-est europeo che non spicca certo per i talenti sfornati nel mondo del calcio, ma il caso di Jurgens è un’eccezione alla regola. Prelevato quando aveva appena sedici anni dal settore giovanile del Nomme, ha ben figurato con la maglia dell’Hellas Verona Under-17 per un paio di stagioni. Quindi il prestito alla Roma ed infine il passaggio all’Inter. Il suo contratto è stato interrotto prima della scadenza naturale prevista per il 2023 per il desiderio di macinare più minuti in una realtà nuova. Di ruolo prima punta, se la cava con entrambi i piedi ed è un buon rapace d’area.