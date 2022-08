Inzaghi: “Skriniar? Fa piacere che resti qui. Perché Dimarco al posto di Gosens”

Da Skriniar a Dimarco, ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi poco prima del fischio di inizio del match contro lo Spezia

“Dimarco è in un momento molto buono, sta bene. Ho avuto tanti dubbi tra lui, Gosens e Darmian ma lui ha meritato per la partita di Lecce e per la settimana”. Al microfono di ‘Sky Sport’ Inzaghi ha motivato così la scelta di puntare su Dimarco a scapito di Gosens nel match di stasera contro lo Spezia valevole per la seconda giornata di Serie A.

“L’atmosferà che c’è stasera al ‘Meazza’ senz’altro ci aiuterà – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – I nostri tifosi sono sempre calorosi, speriamo di regalargli una bella partita”. In conclusione Inzaghi ha risposto sull’ormai certa – a meno di offerte fuori misura – permanenza di Skriniar: “Sicuramente fa piacere che resti qui. Per noi allenatori non è semplicissimo giocare col calciomercato aperto, dobbiamo tenere alta la concentrazione sul nostro obiettivo che ora è solo lo Spezia”.