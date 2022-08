Gagliardini-Roma: svelata la richiesta dell’Inter

Mourinho necessita di un sostituto a breve termine dell’infortunato Wijnaldum e sbircia in casa Inter, ecco cosa chiede Marotta in cambio

La solida vittoria dell’Inter sullo Spezia e quella della Roma contro la Cremonese rendono le due compagini prime in classifica a pari punti con il Napoli, ancora incredulo ed entusiasta della rivelazione Kvaratskhelia.

Ciononostante, il club giallorosso è sulla carta più in difficoltà rispetto agli altri due per la questione legata ai due infortuni di Zaniolo (assente per tre settimane) e Wijnaldum (stop per i prossimi 4 mesi). Per questo motivo, il tecnico Mourinho ha palesemente dichiarato in conferenza stampa di necessitare due sostituti che possano tamponare le perdite. Per il centrocampista olandese, la Roma starebbe dunque valutando l’ipotesi Gagliardini.

Calciomercato Inter, Kumbulla per Gagliardini affare possibile

Non ritenuto di primaria importanza negli schemi di Inzaghi, il calciatore potrebbe lasciare l’Inter per affacciarsi alla realtà giallorossa già nei prossimi giorni ma ad una categorica condizione. Come riportato dai colleghi di ‘calciomercatoweb.it‘, Marotta avrebbe in mente l’idea di chiedere il cartellino di Kumbulla in scambio per sigillare la carenza dell’ultimo difensore di cui il tecnico piacentino avrebbe bisogno per completare il parco arretrato. Tiago Pinto, tuttavia, spera comunque di monetizzare la cessione del centrale albanese vista la sostanziale differenza di valore del cartellino dei due protagonisti dello scambio.