Paredes e il trasferimento all’Inter: ecco cosa è successo

Paredes e quel passaggio all’Inter andato poi in fumo. Il retroscena di quella trattativa



Dopo essersi sentito parlare per un’estate intera del possibile trasferimento che avrebbe portato eventualmente Milan Skriniar ad indossare la maglia del Psg, ecco che emergono fuori alcuni retroscena in merito a quella trattativa.

Difatti, durante quelle settimane, si sono fatte sempre più insistenti le voci di mercato che vedevano vicinissimo il difensore slovacco alla corte di Galtier. Non a caso, il tecnico francese, aveva chiesto a gran voce all’intera dirigenza parigina l’approdo di Milan Skriniar, ma da lì, dopo aver preso atto del passaggio di Bremer alla Juventus, Marotta e soci non se la sono minimamente di rinunciare al giocatore. Da qui poi, ecco che emerge qualche importante retroscena riguardante anche Leandro Paredes.

Calciomercato Inter, Paredes e quel trasferimento andato poi ‘in fumo’: l’accaduto

Nell’ambito della trattativa che c’è stata nel recente passato tra il Psg ed i nerazzurri, gli stessi francesi potrebbero anche aver provato ad inserire Leandro Paredes nell’operazione Skriniar (poi del tutto naufragata). Tutto questo perché l’Inter di Simone Inzaghi – proprio come accaduto con Hakimi e Lukaku durante l’estate scorsa – non ha mai preso in considerazione l’idea di rinunciare allo slovacco per alcuna contropartita tecnica. Da qui poi, dopo aver preso atto di tutto ciò – e salvo clamorosi colpi di scena dell’ultim’ora – ecco che lo stesso centrocampista de ‘La Albiceleste’ andrà alla Juventus, squadra alla quale si è promesso da tempo.