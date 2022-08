Annuncio a sorpresa in tv: “Litigato con Inzaghi”

Il bomber esce allo scoperto e dice la sua in merito al retroscena con Inzaghi. Ecco cosa è accaduto

Ancora poco più di due giorni a Lazio–Inter, gara nella quale si affronteranno due delle più importanti compagini del nostro campionato e questa volta, a prendere anticipatamente la scena, ci ha pensato proprio uno degli ospiti più attesi.

Non possiamo far altro che riferirci quindi a Ciro Immobile. Durante un’intervista rilasciata a ‘Dazn’ infatti, il bomber laziale ha parlato del suo rapporto con quello che è ormai il suo ex allenatore, soffermandosi poi anche sull’imminente match con l’Inter. “Durante Lazio–Parma ebbi una discussione con Inzaghi ma è stato lì che in realtà ho commesso un errore. Dopo la sostituzione infatti ho sbraitato un pochino perché avevo troppa voglia di giocare. Nelle settimane dopo invece, il mister mi ha detto che non se lo sarebbe aspettato da me e che c’era rimasto un po’ male. Da lì poi, c’è stato l’abbraccio col Genoa“.

Immobile guarda avanti e strizza già l’occhio verso l’Inter: la sua sulla ‘Lu-La’

Dopo aver fatto tutta questa serie di premesse insomma, Ciro Immobile, ha poi avuto tempo e modo di poter dire la sua sul match che attende i biancocelesti – proprio contro la ‘Beneamata’ – soffermandosi in particolare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: “Lazio-Inter è sempre una sfida particolare per noi e per tutti i tifosi, anche in virtù del gemellaggio e di quanto è successo negli ultimi tempi durante le partite. Inoltre, da quando mister Inzaghi è andato lì, è chiaro che è ancora più bello sfidare il nostro passato e tutti hanno quella motivazione in più. Lukaku? Credo che abbia parecchia rabbia dentro. Dico quindi che segnerà dai 20 ai 25 gol. Il ‘Toro’? O li fa uno o li fa l’altro. E’ uguale, ma secondo me ne farà dai 13 ai 18″.