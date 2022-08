Luis Alberto all’Inter: scambio da fantamercato

Luis Alberto ha vissuto un’annata non particolarmente felice la scorsa stagione e pare intenzionato a lasciare la Lazio. Il legame con l’ex mentore Inzaghi c’è, il desiderio di tornare in Spagna anche, ma gli ostacoli non mancano. Scambio impossibile con l’Inter

L’intesa con Maurizio Sarri lo scorso anno ha stentato a decollare per Luis Alberto, che è finito ‘vittima’ di un equivoco tattico all’interno di una squadra che ha via via perso, salvo poi ritrovare parzialmente grazie alla sua enorme qualità. Ciò che appare certo però a questo punto è la volontà di cambiare aria del fantasista iberico, desideroso in particolar modo di fare ritorno in patria dove da tempo è accostato al Siviglia, che parteciperà anche alla prossima Champions League.

Una lunga estate di voci quella vissuta da Luis Alberto che arrivato a fine agosto è ancora un calciatore della Lazio senza una nuova dimora.

Calciomercato Inter, Luis Alberto-Siviglia si fa difficile: scambio impossibile con i nerazzurri

Luis Alberto vuole andare al Siviglia ma gli andalusi non hanno i fondi necessari per prenderlo dalla Lazio, con Lotito che come di consueto ha richieste piuttosto importanti. Allo spagnolo non dispiacerebbe tornare anche a lavorare con Simone Inzaghi, suo mentore principale in biancoceleste, ma anche qui è complesso per non dire impossibile.

L’Inter infatti è già coperta nel suo ruolo. Alla Lazio stanno ancora cercando un terzino sinistro, ed in questo senso piace anche Federico Dimarco per cui potrebbero esserci pure i presupposti di uno scambio, che a conti fatti risulterebbe comunque estremamente complicato. Lotito non ama gli scambi e la società meneghina, come detto, non è interessata vista la copertura in quella zona di campo. Insomma Luis Alberto-Dimarco potrebbe essere solo una soluzione di fantamercato. Intanto lo spagnolo va ancora a caccia del suo destino.