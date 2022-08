Interlive | No del Chelsea per Chalobah: Acerbi in direzione Inter

Inter, il Chelsea blocca il prestito con diritto di Chabolah e il club nerazzurro andrà a formalizzare l’accordo con Acerbi

Notizia poco positiva arriva da Londra. Il Chelsea, come aveva raccolto la redazione di Interlive, ha bloccato la possibilità di un prestito con diritto di riscatto per il giovane difensore, caldeggiato e consigliato anche da Romelu Lukaku, Trevoh Chalobah, malgrado l’arrivo di Wesley Fofana dal Leicester che gli potrebbe togliere ulteriore spazio.

Il club inglese ha informato le due squadre milanesi, che erano entrambe interessate al giocatore, di mettersi il cuore in pace e di cercare altrove il rinforzo difensivo.

In ogni caso nella gara di oggi contro il Leicester il tecnico Thomas Tuchel ha schierato nell’undici titolare il calciatore insieme a Thiago Silva, vedremo con la disponibilità di Fofana quali saranno le scelte del tecnico.

I tifosi nerazzurri quindi, dovranno rassegnarsi ad avere Francesco Acerbi come quarto di difesa, visto che l‘Inter è ora intenzionata/obbligata a formalizzare l’accordo che era stato già raggiunto con il calciatore. Il calciomercato terminerà il 1 settembre, da definire l’ora, di solito alle 20 ma a volte anche alle 23, quindi il tempo stringe e visti i tanti impegni ravvicinati da qui a novembre, per Simone Inzaghi avere un centrale difensivo in più è molto importante per far rifiatare qualcuno dei titolari, anche se la tifoseria della squadra meneghina avrebbe preferito un profilo diverso.