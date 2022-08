Altintop: “Nessun club è felice di un gruppo del genere”

Inter, l’ex giocatore Altintop che durante i sorteggi di Champions League ha estratto le squadre del Gruppo C ha dato la sua opinione sul girone

Il ‘colpevole’, che con la sua mano ha estratto le palle che hanno formato il “Gruppo della morte” in Champions League, con Bayern Monaco Barcellona e Inter oltre al Viktoria Plzen Hamit Altintop, ha voluto dare la sua opinione su quello che ha combinato.

Queste le parole dell’ex giocatore, che tra l’altro ha militato proprio in una di queste quattro formazioni, riprese da Gazetefutbol: “È vero che tutti i gruppi sono difficili. Il gruppo C con Bayern Monaco, Inter, Barcellona e Viktoria Plzen sembra essere il girone più difficile. Nessun club è felice di un gruppo del genere. Tuttavia, se vuoi avere successo, devi battere ogni avversario e sopravvivere a ogni gruppo. Anche il gruppo di Manchester City e Siviglia è un gruppo molto forte. Il Bayern Monaco incontrerà Robert Lewandowski e il Borussia Dortmund incontrerà Erling Haaland. Questo è ciò che rende il calcio così bello. Incrocio le dita per il mio ex club, il Bayern Monaco, e auguro loro una vittoria in Champions League”.