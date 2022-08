Inter-Cremonese, parla l’agente: “Radu vuol sorprendere”

Le parole dell’agente di Ionut Radu, portiere dell’Inter in prestito alla Cremonese, alla vigilia dell’incontro che vede le due squadre coinvolte

Mancano all’incirca ventiquattro ore per il fischio di inizio di Inter–Cremonese, pronte a darsi battaglia per la quarta giornata del campionato di Serie A. Obiettivi diversi ma tanta voglia di fare punteggio, questa non è l’unica nota in comune per le due compagini del Nord Italia. A fare da ‘terzo incomodo’, per usare un eufemismo, è Inout Radu.

Il calciatore ha lasciato proprio l’Inter per farsi carico delle responsabilità di primo portiere alla neopromossa Cremonese, ma a detta del suo agente non ci sono rammarichi per quanto accaduto in passato: “Inout sta bene, anche se vorrebbe che la squadra ottenesse qualche punto in più per raggiungere la salvezza con serenità. Ha trovato un ambiente che gli ha donato fiducia, che continua a seguirlo costantemente nei suoi progressi. Senza nulla togliere al passato, ha trovato una Cremona positiva. Questo lo aiuta a far bene in campionato”.

Solo buone notizie, Radu in fiducia alla Cremonese

L’agente di Radu ha poi proseguito il proprio intervento: “È in ottimi rapporti con il tecnico Alvini. Anche in occasione dell’episodio sfortunato accaduto a Firenze lo ha confortato e ispirato. Ionut lo apprezzato molto. Così come i tifosi hanno dimostrato vicinanza ed attaccamento: è qualcosa di davvero bello”.