Quarta giornata Serie A: designato l’arbitro di Inter-Cremonese

Designato l’arbitro di Inter-Cremonese, match valido per la 4º giornata di Serie A

Nella giornata di oggi sono state rese note le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Inter-Cremonese, gara valevole per la quarta giornata di campionato.

Per Inter–Cremonese è stato scelto Francesco Fourneau come giudice di gara. A lui il compito di dirigere quella che sarà la seconda sfida casalinga -chiaramente di campionato – per i nerazzurri. Da un lato troviamo la squadra di Simone Inzaghi – reduce da una pesante sconfitta maturata per 3-1 contro la Lazio – mentre dall’altra parte ci sarà la squadra capeggiata da Massimiliano Alvini; reduce dall’aver conquistato questa promozione diretta in Serie A durante la passata stagione (qualificandosi seconda).

Inter-Cremonese, arbitra Fourneau: i precedenti coi nerazzurri

Fischietto tutto romano per l’occasione quindi. A dirigere il match sarà proprio Francesco Fourneau. L’arbitro della sezione di Roma 1 ha già condotto in passato sia i salentini che i nerazzurri e il suo bilancio, ad ora, dà decisamente ragione al Lecce piuttosto che alla ‘Beneamata’. Difatti, il direttore di gara, ha già arbitrato in ben 7 circostanze i giallorossi; con tanto di cinque vittorie di marca leccese. Situazione inversa invece per l’Inter di Simone Inzaghi, i quali, hanno già incontrato Fourneau nel passato precedente contro il Sassuolo (andato in scena lo scorso 20 febbraio e terminato poi 0-2 in favore dei neroverdi). A coadiuvarlo questa volta però, ci saranno Del Giovane e Yoshikawa. Quarto uomo designato Manganiello e al VAR ci sarà direttamente la coppia Irrati–Valeriani.