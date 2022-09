Derby di Milano: quanti ballottaggi in vista della gara tra difesa e attacco per Inzaghi

Inter, in vista del derby quanti dubbi assillano il tecnico Simone Inzaghi sulle scelte riguardo l’11 titolare

Dopo la gara con la Cremonese preoccupavano le condizioni di Joaquin Correa e invece non solo il giocatore sta bene ma sta pure insidiando il posto da titolare nella gara stracittadina a Edin Dzeko. Sky Sport ha voluto aggiornare la situazione in casa Inter a due giorni da un derby che, oltre ad essere sentitissimo a Milano, potrebbe regalare grande entusiasmo in vista delle sfide infrasettimanali di Champions League con i nerazzurri attesi dal Bayern Monaco in una gara che ricorda quelle degli ultimi 10 anni in cui furono sempre i nerazzurri a spuntarla: nella indimenticabile finale di Madrid nel 2010 vittoria per 2-0 grazie alle reti del ‘principe’ Milito e l’anno successivo nella doppia sfida degli ottavi di finale sempre della massima competizione europea con sconfitta casalinga al Meazza per 1-0 e vittoria in Germania per 3-2 con il decisivo gol di Pandev.

Il difensore Alessandro Bastoni, come ha spiegato la redazione sportiva del canale satellitare, non è al meglio anche se le sue condizioni non destano preoccupazioni e infatti sarà presente al prossimo allenamento con i compagni. Il giocatore, qualora darà ampie garanzie sarà sicuramente inserito nel trio difensivo insieme con De Vrij e Skriniar.

In ogni caso alle sue spalle è pronto Federico Dimarco che eventualmente potrà essere utilizzato come laterale a tutta fascia e sta cercando, con più che discreti risultati vedendo le prime tre gare, di non far rimpiangere Ivan Perisic andato al Tottenham da Antonio Conte, ma che per il momento parte sempre dalla panchina.

Proseguendo sulle ipotesi di formazione che potrebbe mandare in campo Simone Inzaghi in questa delicata gara, sembra assai improbabile l’utilizzo di Robin Gosens, mentre qualche chance potrebbe averle Matteo Darmian che ha giocato titolare in quel ruolo contro la Cremonese, con Dimarco a fare le veci di Bastoni nel trio difensivo.

Non ci sono indicazioni chiare invece sulla scelta che potrebbe fare il tecnico nerazzurro sul compagno di reparto che affiancherà Lautaro Martinez tra Edin Dzeko e Joaquin Correa, il ballottaggio sarà in forse fino all’inizio della partita.