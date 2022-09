Gosens: “Mi sento bene e sono concentrato solo sull’Inter”

By

Inter, Robin Gosens conferma il suo ‘amore’ per i colori nerazzurri e a nome anche dei compagni dichiara che sono tutti carichi in vista del derby

Negli ultimi giorni di mercato pare ci sia stato un forte interessamento da parte del Bayer Leverkusen per il giocatore, che poi è stato smentito dalla stessa dirigenza del club tedesco. In merito a questa situazione ha accennato qualcosa anche Simone Inzaghi durante la conferenza stampa e dichiarando di non averne saputo nulla.

Intanto all’uscita da Appiano Gentile, Robin Gosens si è fermato a parlare con i tifosi e ha confermato le parole del suo allenatore sul suo conto. L’ex Atalanta ha infatti confermato di essere, come ha detto il suo tecnico, al 100% concentrato sul mondo Inter.

Nell’incontro con i suoi nuovi tifosi, ha potuto apprezzare l’affetto che hanno per lui e la pazienza che avranno nell’aspettarlo, nella speranza di rivedere presto il giocatore che tanto bene ha fatto nel club bergamasco. Naturalmente, non potevano mancare le domande in vista del sentitissimo derby meneghino che si disputerà tra poco più di 24 ore e lui ha spiegato qual è il suo stato d’animo dicendo: “Come mi sento? Bene“.

🎥🇩🇪 #Inter – Selfie e autografi ad Appiano Gentile anche per Robin #Gosens, rimasto alla corte di Inzaghi dopo la chiusura del mercato: “Sto bene, certo che siamo carichi per il derby”, ha risposto il tedesco ai tifosi nerazzurri 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/0GRJH236bD — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 2, 2022

Inoltre, il giocatore tedesco, anche a nome dei compagni di squadra, ha dichiarato che sono tutti carichi in vista di questa importante partita, anche memori di quello che è successo nelle due gare di campionato dello scorso anno, dove si buttarono letteralmente alle ortiche due vittorie che sembrano oltre che meritate anche nette, con degli errori individuali che sono costati carissimo, come il rigore sbagliato da Lautaro nella gara di andata e quegli ultimi 15 minuti di black-out dopo i cambi di Simone Inzaghi nella partita di ritorno.

I tifosi nerazzurri si augurano di rivedere la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia dello scorso anno o magari lo stesso risultato.