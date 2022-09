DIRETTA Serie A, derby Milan-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nel derby della quinta giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Milan nel derby della Madonnina valido come secondo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, nella prima partita che si gioca a mercato chiuso e che mette in palio tre punti fondamentali prima dei rispettivi esordi in Champions League.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla vittoria 3-1 ottenuta nel turno infrasettimanale contro la Cremonese, ancora senza Lukaku, per passare un giorno da soli in testa alla classifica in attesa degli impegni della Roma di domani e dell’Atalanta di lunedì. Dall’altro i rossoneri di Stefano Pioli puntano a rialzare subito la testa dopo il mezzo passo falso di martedì con il pareggio senza reti in trasferta contro il Sassuolo per operare il controsorpasso sui ‘cugini’ in graduatoria. Interlive.it vi offre il derby di Milano dello stadio Meazza in tempo reale.