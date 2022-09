Il Bayern frena la corsa ma è in salute: testa all’Inter in Champions

Il secondo pareggio consecutivo per il Bayern in campionato non distrugge la motivazione per il prossimo impegno di Champions League contro l’Inter

Nonostante l’altalenante avvio di stagione, l’Inter dovrà stringere i denti e mostrare tutta la sua grinta nel primissimo impegno della fase a gironi di Champions League contro il Bayern Monaco per partire col piede giusto.

La formazione di Inzaghi non avrà però vita facile. I bavaresi, reduci da due pareggi consecutivi contro Borussia Monchengladbach e Union Berlino, hanno perso il primato in classifica ma è solo questione di tempo prima che riagguantino le altre due sul podio. A parlare sono soprattutto le statistiche: dopo sole 5 partite di campionato hanno messo a segno 17 reti (miglior attacco) e ne hanno subite soltanto 3 (miglior difesa).

Bayern tatticamente impeccabile: funziona anche senza Lewandowski

Quel che fa funzionare l’intero meccanismo è un rodaggio impeccabile nel 4-2-3-1, permettendo forte spinta offensiva soprattutto sulle fasce senza sacrificare la compattezza nel reparto arretrato. Meriti anche al centrocampo che con sole due o tre presenze di spessore come Kimmich, Goretzka e Sabitzer riesce a compensare ogni mancanza. Il tecnico Nagelsmann può contare una rosa di assoluta caratura, rimasta parzialmente intatta rispetto alle passate gestioni. In nuovi innesti Gravenberch, Mazraoui e de Ligt si accodano al pluripremiato Mané che finora, pur giocando spesso come prima punta, non ha fatto rimpiangere l’assenza del bomber Lewandowski.