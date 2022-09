Lukaku vola in Belgio: ecco cosa succede

Lukaku mette in guardia l’Inter e fa nuovamente ritorno in Belgio. Tutto quello che sta succedendo

Dopo aver rimediato un fastidio muscolare durante la scorsa settimana, Romelu Lukaku, è stato da lì costretto a dover saltare le ultime due partite di campionato con Cremonese e Milan; ed ecco che da qui emergono ulteriori novità in merito al suo infortunio.

Difatti, nonostante il centravanti dell’Inter abbia già dovuto rinunciare a ben due gare, lo stesso classe ’93, sarà comunque costretto a non poter scendere in campo per altre 4-5 settimane; ed è per questo, che così facendo, Romelu Lukaku non sarà presente ne nel match di Champions League contro il Bayern Monaco – in programma mercoledì sera – ne in quello con il Viktoria Plzen (senza contare gli altri impegni di campionato tra l’altro). Da qui però, emergono ora ulteriori novità a proposito del suo infortunio.

Inter, Lukaku avvisa i nerazzurri e vola direttamente in Belgio: la situazione

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Sky Sport’ durante queste ultime ore, Romelu Lukaku, ha deciso di tornare in Belgio, in modo tale da poter proseguire direttamente lì le sue cure; e recuperare di conseguenza dall’infortunio patito durante gli scorsi giorni. Resta questa quindi – sempre stando a quanto riferito da ‘Sky’ – la decisione presa di comune accordo con lo staff nerazzurro. La speranza, resta dunque quella di riuscire a riaverlo a disposizione quanto prima; in modo tale da poterlo vedere scendere in campo già prima della sosta di fine settembre.