Serie A, ecco le favorite per lo Scudetto: c’è ancora l’Inter

Secondo i bookmaker il club nerazzurro perde terreno ma non troppo, restando agganciato al Milan di Pioli

Al netto delle prestazioni offerte dai top club nostrani nel corso della quinta giornata del campionato di Serie A, i bookmaker hanno aggiornato la situazione relativa alle quote delle potenziali vincenti dello Scudetto in questa stagione.

L’Inter, vista inizialmente come favorita, perde terreno sul Milan che – nonostante sia la vincitrice della passata stagione – partiva seconda. Ad aver pesato su questa stima è stato il punteggio maturato nel derby dello scorso sabato. Alle due cugine, rivali milanesi segue la Juventus. I bianconeri hanno inciampato in un paio di pareggi di troppo ma la qualità in rosa contribuisce a tenerli saldi al terzo posto. Quindi figurano il Napoli di Spalletti e la Roma di Mou, reduce dal tonfo pesantissimo contro l’Udinese. Fanalini di coda della speciale classifica Atalanta, Lazio e Fiorentina. Flebile speranza anche per il Torino.

Inter e Milan, si rinnova il testa a testa per i bookmaker

Anche in questa stagione Inter e Milan dovrebbero dunque contendersi il primato in Serie A: i nerazzurri vantano una rosa preziosa, mentre i rossoneri hanno dalla loro un miglior rendimento complessivo. Sarà questione di dettagli, dunque. Ma attenzione a chi insegue: anche il più piccolo passo falso potrebbe invertire il trend.