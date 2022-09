Sfuma pista Inter: sta per andare al Siviglia

L’Inter dice addio al giocatore. L’ormai ex pallino di Marotta e Ausilio si accinge ad indossare a tutti gli effetti la maglia del Siviglia

Reduci dall’aver compiuto un’intera campagna acquisti più che discreta – e con un budget del tutto irrisorio se non praticamente nullo tra l’altro – la dirigenza dell’Inter, non ha la minima intenzione di limitarsi e prova a gettare un occhio anche al mercato che verrà.

Ed è proprio per questo che, dopo aver ultimato gli acquisti di: Onana, Mkhitaryan, Bellanova, Asllani – e per ultimo il prestito di Romelu Lukaku – Marotta e soci, indirizzano già il proprio sguardo verso gennaio e continuano ad osservare le opportunità che li potrebbero presentarsi difronte da qui fino ai prossimi mesi; come quella di un difensore centrale per esempio. Ed è proprio a proposito di questo che, dopo essere stato accostato ai nerazzurri durante gli scorsi mesi, l’Inter, può dire ora definitivamente addio all’ormai obiettivo sfumato di Dan-Axel Zagadou.

Calciomercato Inter, Zagadou vicinissimo al Siviglia: la situazione

Dopo essersi svincolato dal Borussia Dortmund durante gli scorsi mesi, Dan-Axel Zagadou, si è da lì improvvisamente trovato senza squadra ed è per questo che, uno dei primissimi club che ha puntato il mirino su di lui, è stato proprio l’Inter. Ora però, dopo una serie di circostanze tutt’altro che favorevoli – come quella dell’infortunio di Marcao – il Siviglia, ha praticamente deciso di volerci puntare su ed è per questo preciso motivo che il ds Monchi, intende provare a regalare quanto prima a Julen Lopetegui il suo nuovo difensore. Attesi quindi nuovi ed ulteriori sviluppi in merito a questa trattativa che necessita soltanto di essere ultimata.