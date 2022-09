Inter-Bayern, Calhanoglu: “Non possiamo perdere la palla dobbiamo essere concentrati”

By

Nella conferenza stampa odierna, in vista della gara con il Bayern Monaco era presente, insieme al tecnico Simone Inzaghi, anche Hakan Calhanoglu che ha risposto a sua volta alle domande dei giornalisti.

Il primo quesito, ha riguardato la sconfitta nel derby e come è stata presa da lui e dai suo i compagni di squadra e lui ha spiegato: “Dobbiamo ripartire subito, non possiamo perdere tempo. Abbiamo già analizzato la gara, siamo ancora più motivati per domani. La Champions League è un altro livello, dobbiamo essere pronti e stare uniti. Meglio avere una gara difficile e ripartire subito.”

Poi il centrocampista, ha ricordato i precedenti contro squadre blasonate nella massima competizione europea e ha detto: “L’anno scorso abbiamo dominato contro Real Madrid e Liverpool. Quando giochiamo, abbiamo sempre il pallino in mano poi facciamo piccoli errori che ci fanno perdere la partita. Dobbiamo stare più concentrati: si gioca sempre fino ai 90′. Siamo pronti: quest’anno abbiamo un gruppo difficile, però la Champions è così ed è bellissimo.”

Gli hanno chiesto un parere sul Bayern Monaco e lui ha risposto: “Lo conosco bene. Ho fatto tante partite contro di loro: sono veloci, pressano sempre molto alto. Quando abbiamo la palla, non possiamo perderla: dobbiamo essere concentrati. Non voglio parlare del Derby, mi dà fastidio: ora è passato.”

Gli hanno fatto notare, che otto gol subiti in cinque partite sono tanti per una difesa come quella nerazzurra e lui ha dichiarato: “Tutti hanno parlato della difesa ma abbiamo fatto anche tante cose positive. I piccoli dettagli fanno la differenza: ora ci dobbiamo rialzare tutti insieme.”