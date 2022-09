Inter-Bayern, la benedizione dell’ex: “Tutto può accadere, che mossa Lukaku”

Parla un fuoriclasse, grande ex dell’incontro, sulle chance dei nerazzurri contro la corazzata bavarese alla prima uscita di Champions

Nella lunga intervista rilasciata alla penna del ‘Corriere dello Sport’, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della super sfida tra Inter e Bayern Monaco di domani sera, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League.

Una sfida che lui porta dentro al cuore, avendo sudato entrambe le maglie con determinazione e istinto da vero fuoriclasse a cavallo tra gli anni ’70 e ’80: “Sarà una gara aperta. L’Inter non è stata fortunata nel raggruppamento, ma non lo sono state neppure Bayern e Barcellona. Dall’urna delle appartenenti alla terza fascia hanno pescato senza dubbio la più forte. Mi aspetto un incontro in cui nulla è deciso, ma tutto può accadere: l’Inter è una bella squadra”.

Inter-Bayern, Lukaku importante ma i nerazzurri reggono la sua assenza

Poi l’ex centravanti tedesco ha detto la sua sul più grande movimento di mercato del club nerazzurro nella ormai passata sessione: “Lukaku mi piace, è stata una gran bella mossa”. Cresce dunque l’attesa di rivedere il gigante belga calcare i manti erbosi dei palcoscenici più prestigiosi d’Europa. Senza il suo contributo l’Inter non è persa, ma perde di sostanza in avanti. Al suo posto, in ogni caso, si vedrà all’opera Dzeko con la possibilità di far subentrare Correa a gara in corso contro il colosso bavarese.