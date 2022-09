Calciomercato, Conte ‘rovina’ l’Inter: triplo colpo esplosivo

Conte al veleno. Il tecnico leccese non le manda di certo a dire e si sbilancia così in conferenza stampa

Reduce dall’aver svolto un’intera sessione di calciomercato estiva che non capita di fare di certo tutti i giorni, Antonio Conte ‘mette in guardia’ i suoi e prova a guardare già al futuro.

Difatti, dopo essere riusciti ad inserire alcuni ed importanti innesti all’interno della propria rosa come quelli di: Richarlison, Perisic, Lenglet – seppur in prestito – Bissouma ed Udogie – quest’ultimo lasciato ancora per un anno all’Udinese – il Tottenham, nella persona del suo allenatore, prova a guardare oltre e pensare a quello che potrebbe essere il proprio futuro. Da qui quindi, non è un caso che Antonio Conte, durante la propria conferenza stampa di qualche tempo fa, si sia così espresso: “Se acquisti giocatori da 80 milioni di sterline hai un grande vantaggio perché significa che stai tesserando un top player. Noi abbiamo fatto i giusti movimenti perché avevamo una visione chiara sui soldi da spendere ma, di fatto, abbiamo speso soltanto per due giocatori. Il club ha fatto quello che poteva fare e ha indubbiamente fatto cose buone ma c’è ancora troppa distanza con le squadre più forti. Ne serviranno altre tre sessioni di mercato per vincere il titolo”. Parole che lasciano intendere quindi ad un vero e proprio cambio di rotta ed è per questo che alcuni tifosi dell’Inter incominciano già ad insospettirsi.

Conte senza freni, fa il punto sul mercato e si sbilancia: i tifosi dell’Inter restano col fiato sospeso

Difatti, dopo che l’ormai ex tecnico nerazzurro si è sbilanciato in questo modo durante la propria conferenza stampa – facendo un sunto sul mercato – gran parte dei supporters nerazzurri osserva e spera in qualcosa di positivo. Diciamo questo perché, dopo aver preso atto delle dichiarazioni rilasciate da parte di Antonio Conte, tutto quello che si augura gran parte dei tifosi interisti, è sicuramente quello di non arrivare a perdere alcun big; in quanto, durante il recente passato, l’attuale allenatore degli ‘Spurs’ aveva già provato a ‘strappare’ qualche big nerazzurro all’intera dirigenza dell’Inter. In tal senso, occhi puntati quindi su: Skriniar, Lautaro Martinez – due attuali pallini di Paratici – e Barella. Non a caso, pur di rinforzare la propria rosa, il Tottenham – da qui in futuro – potrebbe anche arrivare a mettere nel proprio mirino questi tre importanti giocatori.