Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di mercoledì 7 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport e al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 7 settembre 2022.

GAZZETTA DELLO SPORT – “Inter, rispondi: serve lo scatto con il Bayern per ripartire dopo il derby”. “INTER, SERVE L’IMPRESA. Il Bayen è già un bivio, Skriniar e Lautaro contro il rischio crisi”. “Dubbio tra i pali: Onana spera nel sorpasso su Handanovic“. “Salihamidzic: il nostro successo? Tanto lavoro duro e occhio alle finanze”. “IL PIANO DI INZAGHI: Attesa e sprint, così Nagelsmann si può sorprendere”. “Simone: dobbiamo reagire meglio. L’obiettivo è fare 10 punti nel gruppo”. “A tutto Milito: Inter, nulla è vietato. Il Bayern è un’occasione”.

CORRIERE DELLO SPORT – “Inter, stasera l’esame Bayern”. “LA RICETTA DI INZAGHI: INTER AGGRESSIVA”. “Lautaro al comando: è lui l’ammazza grandi”. “Onana insidia Handanovic”. “Al Meazza attesi 60mila spettatori”.

TUTTOSPORT – “Inter: Onana con il Bayern, svolta o crisi”. “INZAGHI, CHE NOTTE: SVOLTA O CRISI. L’allenatore: gara con il Bayern è un’opportunità. Le critiche mi caricano e in questi giorni ho visto una reazione da parte della squadra in allenamento”. “Calhanoglu: Inter, riparti!”. “Onana più Gosens novità per la scossa”. “Ma Nagelsmann non si fida”. “E Chivu sogna il colpaccio”.