Zhang vende l’Inter per oltre un miliardo: “Ufficiale durante i Mondiali”

Le ultime Inter news registrano nuove voci sulla cessione del club da parte di Zhang. Ufficiale durante i Mondiali: ecco a chi vende

C’è aria di rivoluzione in casa Inter. Non soltanto in panchina, dove la posizione di Simone Inzaghi è stata messa in dubbio dopo le tre sconfitte nei big match contro la Lazio, il Milan e ieri contro il Bayern Monaco. Ma anche ai massimi livelli del club.

L’avvio di stagione non lascia presagire un finale trionfante. L’Inter è sempre a caccia del ventesimo scudetto che varrebbe la seconda stella ma viste le prestazioni dei nerazzurri, nonostante le quote dei bookmaker, è difficile pensare che possa essere i favoriti per il tricolore. Strada tutta in salita anche in Champions League e senza i soldi del passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea per club, il rischio di ridimensionamento si fa concreto. A tal proposito sono tornate a circolare le voci di una possibile cessione della società da parte della famiglia Zhang. Non è un mistero che il gruppo Suning stia vivendo un momento complicato a livello finanziario, con la rata del prestito del fondo Oaktree prossima alla scadenza. Il giornalista e tifoso interista Elio Corno ha sganciato la bomba ai microfoni di ‘ 7Gold’: “Ho saputo che l’Inter è stata venduta per un miliardo e duecento milioni di euro“. Ma c’è di più.

Inter ceduta a Pif: le parole di Corno e le reazioni dei tifosi

Lo stesso Corno svela i dettagli di quello che dovrebbe essere il passaggio di consegne tra Zhang e il fondo saudita Pif, già proprietario del Newcastle e più volte accostato all’acquisto dell’Inter: “E’ tutto fatto: l’affare verrà ufficializzato a dicembre durante la pausa per il Mondiale in Qatar. Si tratta di un’operazione finanziaria di grandissima portata, con cifre enormi in ballo. Non c’è l’ufficialità, ma la trattativa si è già conclusa in modo positivo“. Come hanno preso i tifosi nerazzurri questa notizia? Molti di quelli che chiedono la testa di Suning hanno esultato, speranzosi di una nuova rinascita del club. Ma la maggior parte resta scettica fino al momento delle firme: troppe volte sono stati illusi.