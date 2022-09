L’Inter e il problema a sinistra: a zero il sostituto del flop Gosens

L’Inter pensa già all’eventuale ed ipotetico sostituto di Gosens. Ecco che spunta fuori il nome a zero

Dopo essersi presentato ai suoi nuovi tifosi in quel dell’ormai scorso gennaio, Robin Gosens, ad ora, non è ancora riuscito ad ambientarsi al meglio in questa sua esperienza nerazzurra, ed è proprio per questo, che incominciano a prendere forma nuove ed eventuali ipotesi.

Difatti, dopo aver dovuto far fonte a qualche infortunio di troppo durante questa sua avventura trascorsa a Milano sin qui, è chiaro che Robin Gosens – ad ora – non è ancora riuscito ad ambientarsi al meglio all’Inter; proprio come testimoniano le sue sole 14 presenze raccolte (condite tra l’altro da 1 rete e 1 misero assist). Proprio per questo, l’intera dirigenza nerazzurra, potrebbe quindi ben presto arrivare a pensare di cedere il proprio attuale esterno; e non è un caso quindi, che tra le strade di ‘Viale della Liberazione’, sia già iniziato a spuntare fuori qualche eventuale nome per il suo sostituto.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Bensebaini (e non solo) per il post Gosens: la situazione

Dopo aver preso atto del rendimento offerto da Gosens in nerazzurro, è ormai chiaro che l’esterno tedesco – che sia a gennaio o a giugno – andrà via; a meno che riesca ad affermarsi rispettando le attese iniziali. Così facendo insomma, l’Inter potrebbe anche decidere di rimpiazzarlo con un suo sostituto a zero. In tal senso quindi, occhio all’ex obiettivo Bensebaini; ma resta da tener d’occhio anche le piste Grimaldo – del Benfica – e Raphael Guerreiro del Dortmund.