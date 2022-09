Tre big dell’Inter con il ‘mal di pancia’: ecco di chi si tratta

Le ultime news Inter raccontano di qualche scricchiolio nello spogliatoio di Inzaghi. Ecco i nomi dei tre i giocatori scontenti

Scacciare subito la crisi. Uscita tra i fischi di San Siro dopo il ko interno all’esordio di Champions League contro il Bayern Monaco, l’Inter è chiamata al riscatto sabato sempre davanti ai suoi tifosi contro il Torino, in una gara in cui è assolutamente vietato sbagliare.

Simone Inzaghi sa che ulteriori passi falsi nelle prossime gare potrebbero costargli caro, ma ha avuto l’appoggio di tutta la dirigenza nel confronto di ieri alla Pinetina, poi ufficializzato nelle parole dell’amministratore delegato Beppe Marotta in tv. Resta da capire se tutti i problemi emersi nello spogliatoio siano stati effettivamente superati. Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’ oggi in edicola, infatti, ci sarebbero tre tra i più importanti calciatori della rosa dell’Inter che sarebbero scontenti. I motivi dei ‘mal di pancia’ non sono stati resi noti, ma proviamo a immaginarli noi.

Il primo risponderebbe al nome di Lautaro Martinez, autore di tre gol e un assist nelle prime quattro di Serie A, ma in ombra e criticato contro Milan e Bayern Monaco. Il secondo sarebbe Nicolò Barella, escluso dal match di Champions e diventato una sorta di capro espiatorio per i giornalisti e parte della tifoseria nerazzurra. Il terzo, infine, dovrebbe essere Marcelo Brozovic, che ha deciso di sposare la causa Inter rinnovando il contratto, ma che non riesce ad esprimere il suo gioco per la lentezza con cui si muovo i compagni.