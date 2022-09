Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di venerdì 9 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

venerdì settembre 2022.

GAZZETTA DELLO SPORT – “SCOSSA ANTI CRISI. Confronto tra dirigenti, Inzaghi e squadra. Tre linee guida da seguire: tornare uniti, ritrovare l’antica fame e stop ai gesti plateali”. “INTER, TORNIAMO SQUADRA! Tutti ad Appiano, vertice anticrisi: uniti, più fame e niente alibi”. “Riecco Lukaku, domani a San Siro. Poi Udine?”. “La carica di Dzeko: un colpo per i 100 gol e il nuovo record”. “La porta è un’altalena: Handa con il Toro, Onana vede già Plzen“. “OSSERVATI SPECIALI: Brozo e Barella, date un segnale. E serve di più da Bastoni e Dumfries”. “E Acerbi ora è pronto per il debutto. Punta su Udine, prima della sosta”.

CORRIERE DELLO SPORT – “INTER, TERAPIA DI GRUPPO: Incontro dirigenza-squadra per rialzarsi. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite, nervosismo in campo tra i compagni. Troppe chance gettate via, condizione fisica rivedibile. Tutto il mondo nerazzurro deve imprimere una svolta alla stagione”. “Darmian: Tappiamoci le orecchie”. “Linea Marotta: Piena fiducia in Simone”.

TUTTOSPORT – “Inzaghi si gioca l’Inter”. “Toro, i piani per battere l’Inter: Puntiamo al colpo”. “INZAGHI, COSI’ TI GIOCHI L’INTER: Cambi tardivi, scelte sbagliate e analisi sballate”. “Skriniar pericolo rientrato”. “Handa con il Toro dirigenti perplessi”. “Per ora è al sicuro, se però non svolta occhio a Stankovic“. “Marotta: La maglia va onorata”.