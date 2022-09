Salta tutto: una clausola rovina i piani dell’Inter

L’Inter pensa al da farsi ma qualcosa rischia seriamente di poter saltare per via di Mourinho & co. La situazione

Reduci dall’aver incassato qualche sconfitta di troppo – vedasi quelle ottenute inizialmente con Lazio, Milan e non solo – i ragazzi di Simone Inzaghi, provano ora a dare una scossa e a guardare già in vista dei prossimi impegni. Ad attenderli infatti, ci sarà non soltanto un vero e proprio ‘tour de force’ in campionato, ma anche qualche altra sfida di Champions League.

Dopo aver rimediato infatti qualche successo iniziale, l’Inter di Simone Inzaghi, è poi andata incontro a qualche passo falso di troppo ed è per questo che il tecnico piacentino e i suoi provano ora a resettare il tutto e a ripartire daccapo. Nonostante questo, seppur sia fondamentale rendere sul campo in ogni gara, i nerazzurri, d’altra parte, sono comunque consapevoli di quanto sia importante riuscire a lavorare anche al difuori del terreno di gioco. In tal senso, è proprio per questo preciso motivo che Marotta e soci continuano a tenere lo sguardo fisso sul mercato e provano ad accaparrarsi un attuale difensore della Roma.

Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano di arrivare a Smalling: c’è però il nodo della clausola

Difatti, dopo che ad inizio estate, è spuntata fuori l’idea Smalling in casa Inter – pur di rinforzare la propria difesa – i nerazzurri, continuano ora a restare sulle tracce del difensore (del resto l’inglese piace da tempo). Da qui poi, tenendo anche conto del fatto che l’ex United va in scadenza a giugno, c’è però il problema della clausola presente nel suo contratto e che, probabilmente già alla 20esima presenza, farebbe scattare il rinnovo unilaterale per un’altra stagione. Attesi quindi nuovi ed ulteriori sviluppi.